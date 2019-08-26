نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأزهر يدين الهجوم الإرهابي على ملعب كرة قدم بمدينة كركوك في العراق.

الرئيس السيسي يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية.

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على ملعب كرة قدم بمدينة كركوك في العراق

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، اليوم الأحد، ما أسفر عن وقوع ٦ قتلى على الأقل وإصابة ١٠ آخرين.

حريق هائل جراء سقوط صاروخ على جنوبي اسرائيل

أفادت وكالة "الأناضول" أن حريق هائل نتج عن سقوط صاروخ مصدره قطاع غزة على سديروت جنوبي إسرائيل.

رئيس وزراء السودان يطلع على أداء الوزارات خلال الفترة السابقة

اطلع رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، على أداء الوزارات خلال الفترة السابقة،وأكد اللواء مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ، أن الإمكانيات المتوفرة للسودان إذا استغلت بالصورة الصحيحة سيتمكن السودان من تحقيق نهوض اقتصادي سريع.

مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع في تحطم طائرة بسويسرا

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن ثلاثة أشخاص من بينهم رضيع لقو مصرعهم صباح اليوم، الأحد، بعد تحطم طائرة سياحية صغيرة في جبال الألب السويسرية، وفق ما نقلته الشرطة المحلية.