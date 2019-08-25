مقتل عنصرين من حزب الله العراق قرب الحدود مع سوريا

قتل عنصران من ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، وأصيب آخر بجروح اليوم الأحد، بعد استهداف طائرتين دون طيار مجهولتين، مواقعهم على الحدود العراقية السورية غرب البلاد.





وأعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيانها مقتل "مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين دون طيار في قاطع عمليات الأنبار".





وأضافت أن الطائرتين "مجهولتان" واستهدفتا نقطة ثابتة للحشد قرب الحدود العراقية السورية. وأدت الضربة أيضاً إلى احتراق عربتين.