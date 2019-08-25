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تفاصيل ضبط صاحب فيديو التعدي على طفل بطريقة وحشية في الشرقية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:43 م
تفاصيل ضبط صاحب فيديو التعدي على طفل بطريقة وحشية في الشرقية
ارشيفية
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الفجر
 
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تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر من خلاله مشاجرة بين طفلين، وقيام والد أحدهما بالتعدى على الطفل الآخر وطرحه أرضاً بطريقة عنيفة مما أدى إلى إصابته. 

وقد تبين من الفحص حدوث مشاجرة بين طفلين "سنيهما 9 سنوات" مقيمان بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقيام والد أحد الأطفال بالتعدى على الطفل الآخر على خلفية المشاجرة، وقام والد الطفل المعتدى عليه بتحرير محضر بالواقعة.

وتم ضبط المتهم، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بفض المشاجرة بين الطفلين حدثت إصابة الطفل المشار إليه.

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