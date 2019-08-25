ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الدوري الإسباني.. سوسيداد يهزم مايوركا وإسبانيول يتعادل مع ألافيس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:50 م
الدوري الإسباني.. سوسيداد يهزم مايوركا وإسبانيول يتعادل مع ألافيس
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

 

حقق ريال سوسيداد انتصاره الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم، 1/0 على مضيفه ريال مايوركا، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت تعادل إسبانيول مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بدون أهداف.

 

وارتفع رصيد سوسيداد إلى 4 نقاط، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه فالنسيا في المرحلة الماضية، فيما تجمد رصيد مايوركا، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط.

 

وتقمص النرويجي مارتن أوديجارد دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الباسكي الوحيد في الدقيقة 83.

 

من جهة أخرى، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء إسبانيول ومضيفه ديبورتيفو ألافيس، ليرتفع رصيد ألافيس إلى أربع نقاط، فيما حصل إسبانيول على أول نقطة له في المسابقة خلال الموسم الحالي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
15:00
3
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
0
x
17:30
1
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
19:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
18:00
0
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
0
x
16:30
1
بيراميدز - مصر