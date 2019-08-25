الدوري الإسباني.. سوسيداد يهزم مايوركا وإسبانيول يتعادل مع ألافيس

حقق ريال سوسيداد انتصاره الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم، 1/0 على مضيفه ريال مايوركا، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت تعادل إسبانيول مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بدون أهداف.

وارتفع رصيد سوسيداد إلى 4 نقاط، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه فالنسيا في المرحلة الماضية، فيما تجمد رصيد مايوركا، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط.

وتقمص النرويجي مارتن أوديجارد دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الباسكي الوحيد في الدقيقة 83.

من جهة أخرى، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء إسبانيول ومضيفه ديبورتيفو ألافيس، ليرتفع رصيد ألافيس إلى أربع نقاط، فيما حصل إسبانيول على أول نقطة له في المسابقة خلال الموسم الحالي.