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نشأت الديهي: كلمة السيسي بقمة مجموعة السبع شاملة جامعة تاريخية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:48 م
نشأت الديهي: كلمة السيسي بقمة مجموعة السبع شاملة جامعة تاريخية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم شهد قمة إفريقية إفريقية مصغرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمعته بعدد من زعماء بعض الدول الإفريقية لتوحيد الرؤي والآراء قبل جلوسهم مع مجموعة السبعة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، حضر أيضًا قمة الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، وألقى كلمة بها.

ووصف "الديهي"، كلمة الرئيس السيسي خلال القمة بالشاملة الجامعة التاريخية، معقبًا: "لأول مرة نجد أيادي تمتد للتعاون وليس لتلقي المساعدات"، موضحًا ان الرئيس السيسي أكد بشكل حاسم أنه ضد تقسيم الدولة الليبية، وتحدث عن الهجرة والإرهاب الذي يعطل خطط التنمية والتعليم والصحة في القارة الإفريقية وكل ما يهم القارة الإفريقية.

وتابع "الديهي"، أن الرئيس السيسي بمشاركة الفعالة في قمة الدول السبع يضع مصر في مكانة دولية كبيرة.
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