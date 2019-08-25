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البابا فرنسيس يطالب العالم بالتكاتف لإخماد حرائق الأمازون

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:46 م
البابا فرنسيس يطالب العالم بالتكاتف لإخماد حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
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وكالات
 
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قال البابا فرنسيس، إنه يجب على دول العالم أن تتكاتف من أجل إخماد الحرائق المستعرة، في غابات الأمازون، التي أحرقت آلاف الأفدنة.

وأشار بابا الفاتيكان إلى أن تلك المنطقة مهمة لسلامة الكوكب، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الأحد 25 أغسطس.

جاء ذلك خلال خطابه أمام آلاف الأشخاص، الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لحضور عظته الأسبوعية.
وقال الباب فرنسيس: "كلنا قلقون من الحرائق الضخمة، التي اندلعت في غابات الأمازون. دعونا نصلي من أجل إخمادها بالتزام من الجميع. لأن هذه الغابات حيوية لكوكبنا وبمثابة رئة الأرض".

يذكر أن 6 ولايات في منطقة الأمازون بالبرازيل، طلبت مساعدة الجيش البرازيلي في مكافحة عدد قياسي من الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة.

وتسبب الحرائق في إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحوري لغابات الأمازون في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.
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