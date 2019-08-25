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"ابو الغيط" يدين الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:34 م
ابو الغيط يدين الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية
ابو الغيط
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احمد الليموني
 
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أجرى  السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا هاتفيا مع دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري،  شدد خلاله على رفض وادانة الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية. 

كما أكد  ابوالغيط على تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق و استعداها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان. 

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان  الجامعة اذ تتابع باهتمام  كبير التطورات الاخيرة في لبنان، فهي تدين بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة  اللبنانيةوبالذات في المجال الجوي  وآخرها الخرق الذي وقع مساء امس وأسفر عن سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية في لبنان في  انتهاك سافر  لقرار مجلس الأمن 1701. 

واضاف المصدر  ان الجامعة العربية تأمل ان تلتزم  كافة الأطراف المعنية  بعدم التصعيد وضبط النفس بهدف الحيلولة دون الانزلاق الى منعطف خطير يهدد امن واستقرار لبنان والمنطقة.
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