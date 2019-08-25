أندية الصعيد ومطروح تناقش مع عبدالغنى سبل التعاون مع جمعية المحترفين

استقبل مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بمقر الجمعية عدد من رؤساء مجالس اداراة اندية الاقصر واسوان وذالك من اجل بحث سبل التعاون ما بين هذة الاندية والجمعية حيث اكد مجدى عبدالغنى ان الجمعية تقوم بتقديم كافة الدعم والمساندة لكل اندية مصر سواء لاعبين او رؤساء مجالس الاندية حيث ان دورجمعية اللاعبين المحترفين الاهتمام باللاعبين والوقوف الى جانبهم ورد حقوقهم فى اى مشكلة تحدث.





وأضاف عبدالغنى ان الجمعية تقوم بعلاج اللاعبين وانها تجرى كافة العمليات لهم مما يخفف من العب على مجالس ادارات الأندية.





كما قام مجدى عبدالغنى بتسلم أندية الاقصر وأسوان طاقم رياضى كامل للفريق الاول بكل نادى كدعم من الجمعية لهذة الأندية.





كما التقى عبدالغنى مع أندية مطروح حيث استقبل بمقر الجمعية الحاج سعد ابوصندوق رئيس مجلس ادارة نادى الرجاء وكذالك رئيس مجلس ادارة نادى الحرية.





وفى نهاية الاجتماع قدمت اندية الصعيد ومطروح شكرها لمجدى عبدالغنى على الدور الذى يقوم بة من اجل دعم وخدمة الاندية واللاعبين وعلى الارتقاء وتفعيل دور جمعية اللاعبين المحترفين فى خدمة الاندىة وكرة القدم المصرية.