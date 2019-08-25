جمال عبد الجواد: مصر وصلت إلى مستوى "زيرو" في الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور جمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر وصلت إلى مرحلة "زيرو" هجرة غير شرعية، وهو ما يعد إنجاز يحسب لمصر.





وأشار "عبدالجواد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر لفتت نظر الدول الأوروبية إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن حركة التنمية التي شهدتها مصر جعلت الرغبة في الهجرة تقل لدى المصريين.



