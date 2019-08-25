المستشار الثقافي الكويتي في زيارة لجامعة المنصورة لبحث الأمور الدراسية للطلاب الكويتيين

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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الدكتور أحمد رشيد المطيري المستشار الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة لبحث أمور الطلاب الكويتيين الدراسين بمختلف الكليات بالجامعة.





ضر اللقاء الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين، سحر العراقي مدير ادارة الوافدين.





وأكد عبد الباسط حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب الوافدين والطلاب الكويتيين وتسهيل كافة الخدمات والاجراءات التى تقدمها الجامعة للطالب أثناء التحاقه بها والتعريف بالبرامج التعليمية بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات.



وأشار الدكتور أحمد المطيري حرص الملحقية الثقافية على متابعة أحوال طلابها الدارسين ومستواهم الدراسي أثناء دراستهم بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والتعاون مع جامعة المنصورة والعمل على زيادة اعداد الطلاب الكويتيين للالتحاق بالكليات المختلفة نظرا لتميز الجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية.



وعقب اللقاء قام الدكتور أحمد رشيد المطيري بزيارة لعدد من الكليات تتضمن: كلية الحقوق، التجارة، الآداب، التربية، الطب البشري.