" 3123 عملية جراحية.. وتوفير الرعاية لـ920 أف مواطن".. إنجازات منظومة التأمين الصحي الجديدة X أرقام
مر 55 يوماً على إنطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة "بورسعيد"، والتي ساهمت في تقديم خدماتها العلاجية لما يقرب من 920 ألف مواطن وفقاً لمعايير الجودة، وتم ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليار جنية من أجل تطوير المنظومة، وتقديم خدماتها لكل المواطنين بلا استثناء.
توفير خدمة صحية لـ920 ألف مواطن وفق أعلى معايير الجودة
منذ
بداية شهر يوليو الماضي، كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى تم تدشينها
فى محافظة بورسعيد على أن تستمر شهرين من بداية الإطلاق ليتم تشغيلها رسمياً أول سبتمبر
عن الشروط والإجراءات التى التى يجب عملها من جانب 920 ألف مواطن بورسعيدى متمثلين
فى 330 أسرة تقريباً للتسجيل فى المنظومة للحصول على الخدمة الطبية.
فتح التسجيل للمواطنين بـ22 وحدة صحية وتفعيل نظام الإحالة
بـ7 مستشفيات
ومع
بداية المنظومة فتحت 22 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد أبوابها للمواطنين بالمحافظة للتسجيل
وفتح الملفات الطبية للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
وتساهم
المنظومة الجديدة في تقديم الخدمة الطبية في 7 مستشفيات تضم كل من مستشفى الحياة ومستشفى
بور فؤاد العام ومستشفى السلام ومستشفى بور سعيد العام ومستشفى التضامن ويضم لأول مرة
قسم أورام للكبار ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم أورام ومستشفى الزهور التخصصى
للجراحة ومستشفى النساء والولادة ومستشفى المبرة.
استثمارات بقيمة 8 مليار جنية
ويبدأ
الاستعداد لتطبيق ميكنة منظومة التأمين الصحى 13 سبتمبر، و تم ضخ استثمارات بقيمة
8 مليارات جنيه لتطوير المستشفيات وتجهيزها.
3123 عملية جراحية مهمة
وساهمت
منظومة التأمين الصحي الجديدة في إجراء 3123 عملية جراحية مهمة ما بين كبرى وصغرى،
فقد أكد الدكتور أيمن رخا، المنسق الميداني
لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، خلال
مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"،
أن القائمين على المنظومة أجروا 1460 عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي في شهر يوليو
فقط.
تسجيل 104600 ملف عائلي إلكتروني
كما
انتهات المنظومة الجديدة من تسجيل 104600 ملف عائلى إلكترونى، فتح الخدمات الطبية والعلاجية
أمام 375245 مواطنًا بالمحافظة.
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