"البترول" تكلف كامل عفيفي برئاسة الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر
الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:25 م
محمد صلاح
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أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف المهندس كامل حسن محمد عفيفي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).
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