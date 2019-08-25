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"البترول" تكلف كامل عفيفي برئاسة الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:25 م
البترول تكلف كامل عفيفي برئاسة الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر
وزارة البترول
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محمد صلاح
 
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أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً  بتكليف  المهندس كامل حسن محمد عفيفي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).

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