ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:25 م
يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. بسام حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
Advertisements
طباعة
أسماء قورة / تصوير: ياسمين عليوة
 
Advertisements
يُعدّ المرض من الابتلاءات الكثيرة التي يتعرض لها الإنسان في جسده وخلال حياته، خصيصًا أنه عادة يُسبب الألم وربما العجز في كثيرٍ من الأحيان، وعلى الرغم من أن المرض من التجارب الصعبة في الحياة، لكنه امتحان للإنسان لمعرفة مقدار صبره وقوة إيمانه، لكن عندما يأتي المرض بعجز عن العمل للحصول على لقمة العيش للأطفال فهذا أصعب بكثير.

هكذا يكون بسام محمود يبلغ من العمر 43 عاما، تعرض بسام منذ عدة سنوات لحرق كبير أدى إلى عجز بذراعيه، يعاني من الدرن، ولديه مرض بالصدر يمنعه من الحركة والنزول للعمل مما أدى به إلى أن يلتزم المنزل وعدم الخروج منه.


كان بسام يعيش حياة أسرية بسيطة مثله مثل أناس كثيرون في منزل بالإيجار مع زوجته وأولاده لكنه بعد مرضه ومكوثه في المنزل أدى به إلى بيع أثاث منزله بالكامل ليصرف منه على أسرته

انتقل بسام للعيش مع والدته في غرفتها الوحيدة التي تملكها بعد أن تم بيع أثاث منزله بالكامل، لتنفق والدته هي عليه وعلى أسرته.

تفترش والدته في مكانها منذ أعوام كثيرة، تبيع ملابس وقطع صغيرة لتقتات بها هي وولدها وزوجته وأحفادها.

أجرى بسام الكثير من الإجراءات للحصول على معاش يطعم أولاده به لكن رفضت وزارة الصحة صرف معاش له بداعي أنه لايستحق.

يطالب بسام بالحصول على معاش وصرف بطاقة تموينية له لمواصلة الحياة مع أولاده.


يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
يعاني من الدرن وعجز بالذراعين.. "بسام" حكاية أب لثلاثة أطفال.. ويناشد المسؤولين (فيديو وصور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
15:00
3
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
0
x
17:30
1
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
19:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
18:00
0
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
0
x
16:30
1
بيراميدز - مصر