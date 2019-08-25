رئيس جامعة بنها يستقبل فريق منظومة الجودة الإدارية (صور)

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استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،اليوم فريق تقييم منظومة الجودة الادارية من (شركة SGS ) وضم كلا من الدكتور عبد العاطي الغواص كبير مراجعي الجودة ورئيس هيئة التقييم والدكتور أحمد عبد العظيم مراجع الجودة والخبير في الشئون التعليمية.





وقال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة، ان زيارة التقييم هي الزيارة الثالثة بالجامعة للوقوف علي مدي تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة ومدي تحقيق أهداف الجودة مشيرا الى وجود 26 إدارة بالجامعة حاصلة علي شهادة الجودة (الأيزو 9001 لسنة 2015).





وأضاف عبد القادر أنه في اليوم الأول تم مراجعة نظام الجودة مع فريق الجودة بالإضافة إلي فحص 5 إدارات من إدارات الجامعة وفي اليوم التالي للزيارة سيتم مراجعة 4 إدارات أخري كما سيتم فى انتهاء الزيارة تقديم تقرير من المراجعين يوضح مدي التزام الإدارات المعنية بمدي تطبيق بنود المواصفة القياسية للمنظومة.





يذكر أنه بناءا علي تعليمات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة تم خلال الفترة السابقة مراجعة أعمال إدارات الجامعة وإجراء عمليات المراجعة الداخلية لنظام الجودة تمهيدا لاستقبال فريق تقييم منظومة الجودة الادارية.



