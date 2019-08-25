تمديد إذن الفسح للمواد الكيميائية عاما بدلا من 6 أشهر

تعتزم الهيئة العامة للجمارك، تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، التي تتضمن تمديد إذن الفسح عاما بدلا من ستة أشهر.





ووافققت الهيئة العليا للأمن الصناعي، على توصيات الفريق المكلف بدراسة اللائحة التنفيذية ومراجعة القائمة الأولى وتحديثها، وتحديد نسب تركيز المواد الكيميائية التي يجب تقييدها أمنيا.





وبحسب مواد اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها تتولى "الجمارك" إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى السعودية حال تقديم إذن فسحها، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره وإبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.

وتتولى الجهة المستوردة مهمة إبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة في المنافذ بخط سير ناقلات هذه المواد على الطرق للتدخل في حال وقوع حوادث.

ولا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.