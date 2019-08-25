شاهد.. صورة صيفية جديدة لـ نوال الزغبي بالهوت شورت

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي, صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر نقص وزنها وهي ترتدي قميص وشورت.





والتقطت نوال الزغبي، الصورة وهي تقف في منزلها، واعتمدت على ميك أب باللون البيج الفاتح ورسم عين طبيعية دون التكلف كما ان ظهرت بشعرها الأشقر المتناسق.





وعلقت نوال الزغبي على الصورة، قائلة: "أريد السلام وأوقات سعيدة والناس الذين يحبونني".





يذكر أن نوال الزغبي لا تنشر صورًا لتوأميها جورج وجوي، بعكس ابنتها تيا التي دخلت هذا العالم وتنشر يوميًا صورًا لها.