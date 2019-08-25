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خالد الجندي: هذا جزاء تارك الصلاة (فيديو)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:19 م
خالد الجندي: هذا جزاء تارك الصلاة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدم اليقين سبب ترك المسلم للصلاة.

وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن تارك الصلاة مصيره النار، معلقًا: "ربنا إللي قال إللي هيحصل يوم القيامة وأكد أن عدم الصلاة يُدخل النار في القرآن الكريم".

وأضاف أن الأذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع؛ لم يعترف بالصلاة، معترف بالصلاة ولكن يكسل أن يصلي، يصلي مرات وينقطع مرات أخرى.
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