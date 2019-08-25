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نصر الله: سقوط مسيرتين إسرائيليتين في بيروت خطير جدا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:50 م
نصر الله: سقوط مسيرتين إسرائيليتين في بيروت خطير جدا
حسن نصر الله
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وكالات
 
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أكد  حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأحد، إن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لحزب الله معقل حزب الله خلال الليل يمثل تطورا خطيرا جدا.

وفي خطاب بثه التلفزيون، قال نصر الله إن "المستجد الإسرائيلي الأخير خطير جدا جدا جدا".

وتعهد، متحدثا إلى جمهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بأن حزب الله سيفعل ما بوسعه لإجهاض الهجمات بالطائرات المسيرة، التي اعتبرها استباحة كاملة للأمن اللبناني.

ووفقاً لـ "العربية" حذر من أن مناطق شمال إسرائيل لن تكون آمنة، وشدد على أن حزب الله سيعمل على إسقاط أي مسيرة إسرائيلية تخرق اجواء لبنان.
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