نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 25/8/2019





تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الإثنين، مؤتمر صحفي بحضور وزير التموين والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لحضور مراسم التوقيع على عدد من المشروعات مع يوسف علي رئيس مجلس ادارة مجموعة اللولو الإمارتية.





قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروعات بالمناطق التكنولوجية تتمتع بحوافز استثمارية كثيرة منها إعفاءات ضريبية لمدة ٣ سنوات.





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم الأحد، أخر موعد لتلقى تظلمات من خلال موقع دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg" .





قال وليد السعدي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إحدى الشركات المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تسعى لأن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي بين آسيا وأفريقيا عبر الربط بشبكة جمهورية مصر العربية.





ارتفعت قيم تداولات البورصة اليوم الأحد وسجلت نحو 2.1 مليار جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي بالأمس بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% وتضمنت التداولات تعاملات بسوق المتعاملين الرئييسيين، وصفقات نقل ملكية بنحو 1.2 مليار جنيه.





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي تباين بأداء المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء ، وبالرغم قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بأن قرار الخفض جاء تزامنًا مع اضطرابات في السوق الأمريكية بينها وبين الصين وتحقيقها خسائر خلال الجلسات الماضية، مما أثر على السوق المصري.





التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، اليوم الأحد 25 أغسطس 2019م، ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان التوجولى".





رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بتصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد أن أقره مجلس النواب المصرى ، في خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها.





صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالتجمعات( الأول – الثالث – الخامس)، وكذا الإعلانات المخالفة بشارع الـ90 الجنوبي، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، وأمن جهاز المدينة، تحت إشراف العميد حسام صلاح الدين، المشرف العام على إدارة أمن الجهاز.





كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 6 قطع أراضٍ بمدينة السادات.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 25/8/2019.