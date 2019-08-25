مصدر أمني ينفي القبض على عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال ممدوح الطيبي

نفى مصدر أمنى القبض على المحامية منال ممدوح الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.





وترجع الواقعة إلى صدور حكم غيابى ضد المحامية المذكورة بالحبس شهر وكفالة ٢٠٠ جنيه، في القضية رقم (٤١٢ /٢٠١٨ جنح ثان الشيخ زايد - التعدى على خادمتها بالضرب).



