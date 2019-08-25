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مصدر أمني ينفي القبض على عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال ممدوح الطيبي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:00 م
مصدر أمني ينفي القبض على عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال ممدوح الطيبي
أرشيفية
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نفى مصدر أمنى القبض على المحامية منال ممدوح الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وترجع الواقعة إلى صدور حكم غيابى ضد المحامية المذكورة بالحبس شهر وكفالة ٢٠٠ جنيه، في القضية رقم (٤١٢ /٢٠١٨ جنح ثان الشيخ زايد - التعدى على خادمتها بالضرب).

حيث تم استدعاء المحامية المذكورة لديوان قسم ثان الشيخ زايد في ضوء الحكم الصادر ضدها.. وبعد الاطلاع على شخصيتها وطبيعة عملها تم إحاطتها بالحكم المشار إليه وضرورة اتخاذ الإجراءات حيال القضية.. كما تم إحاطة السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في حينه بتلك الإجراءات.
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