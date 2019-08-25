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مفاجأة مدوية تقرب نيمار من العودة إلى الليجا الإسبانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:59 م
مفاجأة مدوية تقرب نيمار من العودة إلى الليجا الإسبانية
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا تمهيدا لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن مسئولو باريس سان جيرمان سيسافرون إلى العاصمة البريطانية لندن للتوقيع مع بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة إلى إن باريس سان جيرمان يرغب في ضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 109 مليون جنيه.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين هذا الصيف، حيث تبدو الأجواء مشتعلة بينهما لضم اللاعب البرازيلي.
مفاجأة مدوية تقرب نيمار من العودة إلى الليجا الإسبانية
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