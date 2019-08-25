نانسي عجرم مع رضيعتها: "صباح البراءة"
الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:54 م
شيماء عطية
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شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، بصورتين مع رضيعتها "ليا".
ونشرت نانسي الصورتين كاستوري عبر حسابها، وارفقتهما بتعليق صباح البراءة، وظهرت فيهما وهي تختضن رضيعتها التي حرصت على إخفاء وجهها.
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