الجبير يبحث مع رئيس أفغانستان مستجدات الساحة الأفغانية

بحث الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني، اليوم الأحد، مستجدات الساحة الأفغانية، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وذلك على هامش زيارته للملكة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس أفغانستان، في مقر إقامته بقصر الضيافة بجدة، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لرئيس أفغانستان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، رئيس جمهورية أفغانستان أشرف غني.

ورحَّب خادم الحرمين الشريفين بالضيف ومرافقيه في المملكة، بينما أبدَى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني.