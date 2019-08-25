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سي بي سي دراما تكسر حاجز الـ2 مليار مشاهدة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:49 م
سي بي سي دراما تكسر حاجز الـ2 مليار مشاهدة
سي بي سي
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الفجر الفني
 
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حققت قناة سي بي سي دراما إنجازًا كبيرًا عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد مشاهدات قناتها على يوتيوب 2 مليار مشاهدة.

سجلت "دراما" قرابة 4 ملايين مشتركًا منذ انطلاق قناتها على يوتيوب في عام 2013، فيما سجلت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أكثر من 4 ملايين و300 ألف مشترك، أما على إنستجرام فحقققت أكثر من 830 ألف متابع.

جدير بالذكر أن سي بي سي دراما تقدم عرضًا مستمرًا من المسلسلات الحصرية، كما تعرض عددًا من كلاسيكيات الدراما المصرية وتنتقي أفضل المسلسلات التي تهم الجمهور المصري والعربي.

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