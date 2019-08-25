إسلام سليماني يفتتح أول أهدافه مع موناكو

أستطاع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، مساء اليوم الأحد ان يسجل أول أهدافه الرسمية مع نادي موناكو الفرنسي، في أول مباراة رسمية.





وانضم سليماني الى موناكو قادماً من فريق ليستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الفرنسي.





واستغل مهاجم الجزائر فريق نيم، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ليوقع على أول أهدافه مع موناكو.





وأحرز سليماني الهدف الأول لفريقه، إثر استغلاله تمريرة في العمق من زميله هنري أونيكورو، ليسدد كرة أرضية زاحفة استقرت في الزاوية اليمنى لحارس مرمى نيم.