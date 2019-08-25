تجديد حبس عنتيل كفر حجازي بالغربية ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات

قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



