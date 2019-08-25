دبلوماسي سابق: مشاركة "السيسي" في قمة السبع لبحث سبل التنمية الاقتصادية بإفريقيا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع بفرنسا جاءت بناءً على دعوة من الرئيس الفرنسي، مشيرًا إلى أنه من بين بنود جدول أعمال قمة مجموعة السبع بند يتعلق بالتنمية الاقتصادية في إفريقيا.





وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "الأولى"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك في القمة بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي لبحث سبل التنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومن المتوقع على ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي التركيز على عدة عناصر تمثل إطار عام للدول الافريقية على صعيد التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بينها.



