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ريهام سعيد تنفعل على الصحفيين: بتصوروني ليه؟

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:42 م
ريهام سعيد تنفعل على الصحفيين: بتصوروني ليه؟
ريهام سعيد
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الفجر الفني
 
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هاجمت الإعلامية المثيرة للجدل ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا  على قناة الحياة، مجموعة من الصحفيين بعدما حاولوا التقاط صور لها عقب وصولها لمقر المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق معها في شكوى المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها عن السمنة.


وانفعلت ريهام على الصحفيين قائلة: "انتوا بتصوروني ليه؟ هو أنا ممسوكة في شقة دعارة".


وكان الملجس القومي للمرأة، قد اتهم ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.

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