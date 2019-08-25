تسليم ملعب مركز شباب ناصر بشبرا الخيمة بعد تجديده بمليون ونصف جنيه (صور)

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سلمت لجنة من الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الأحد، برئاسة المهندسة شيكا عاصم مدير الإدارة، ملعب مركز شباب ناصر التابع لادارة شباب شبرا الخيمة، بعد عملية احلاله وتجديده بتكلفة تقديرية مليون ونصف مليون جنيه.





تقام عمليات التجديد والإنشاء في إطار اتجاه وزارة الشباب والرياضة لتطوير الملاعب لتوفير خدمات رياضية أفضل للشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.









