الريال ضد بلد الوليد | ملخص كامل لمباراة الملكي في الليجا .. المرينجي يتعثر (فيديو)

وقع ريال مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه بلد الوليد بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2019/2020.





وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول للملكي في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني من تسديدة قوية، بينما سجل سيرجى جوارديولا هدف التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 88 قبل نهاية المباراة مباشرة.





ريفع ريال مدريد رصيده للنقطة 4 محتلا المركز الثاني في ترتيب جدول الليجا، ويأتي بلد الوليد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتربع إشبيلية على صدارة الدوري برصيد 6 نقاط.