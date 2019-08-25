دي بروين يحقق رقم قياسي غير مسبوق في البريميرليج

حقق النجم الدوري البلجيكي "كيفين دي بروين" صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي رقم قياسي جديد، وذلك بعدما نجح اللاعب في صناعة 50 هدف خلال 123 مباراة فقط لعبها الدولي البلجيكي في البريميرليج خلال مسيرته مع ناديه الحالي مانشستر سيتي وناديه السابق "تشيلسي".

وكان "دي بروين" قد صنع الهدف ال50 بالنسبة له بعدما مرر كرة سحرية إلى زميله في الفريق "سيرجيو أجويرو" ليسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك نادي بورنموث.





ويذكر بأن قائمة أسرع 5 لاعبين قاموا بصناعة ـ50 هدفاً في البريميرليج جاءت على النحو التالي

1- كيفين دي بروين - 123 مباراة.

2- مسعود أوزيل نجم أرسنال - 141 مباراة.

3- إيريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق - 143 مباراة.

4- دينيس بيرجكامب نجم أرسنال السابق - 146 مباراة.

5- سيسك فابريجاس لاعب أرسنال وتشيلسي السابق - 165 مباراة.