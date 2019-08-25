"التموين": اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات الحذف من البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم الأحد، أخر موعد لتلقى تظلمات من خلال موقع دعم مصر " https://www.tamwin.com.eg " لأصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية بالمرحلة الرابعة.



