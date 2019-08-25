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"التموين": اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات الحذف من البطاقات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:45 م
التموين: اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات الحذف من البطاقات
بطاقات التموين
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم الأحد،  أخر موعد لتلقى تظلمات من خلال موقع دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg"  لأصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية بالمرحلة الرابعة.

وتستمر الوزارة فى استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، حيث وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.
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