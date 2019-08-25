عاجل.. الأهلي مهدد بفقدان لقب الدوري

أعلنت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة ( بتروجت والداخلية والنجوم ) بموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.





وبناءا على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، فأن هناك العديد من الأزمات التي ستشتعل في الفترة المقبلة.





ويأتي على رأس هذه الأزمات مطالبة الزمالك المنتظرة بسحب لقب درع الدوري الممتاز من الأهلي، بعد إلغاء نتائج المسابقة وبقاء الثلاثي الهابط.





ومن المنتظر أن يدرس خلال الساعات المقبلة مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف القانوني للتقدم بطلب رسمي لسحب اللقب من الأهلي.