نشرة أخبار السادسة.. السيسى يستقبل رئيسي رواندا والسنغال‎ بمقر إقامته بفرنسا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم " الفجر "، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، السيسى يستقبل رئيسي رواندا والسنغال‎ بمقر إقامته بفرنسا، وتدريبات مشتركة بين قوات المظلات المصرية والبيلاروسية "حماة الصداقة 4".

انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة لم تنتهِ من التحقيقات الخاصة بالشكوى المُقدمة من المجلس القومي للمرأة، ضد الإعلامية ريهام سعيد.

السيسى يستقبل رئيسي رواندا والسنغال‎ بمقر إقامته بفرنسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته كل من رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه"، وذلك خلال غداء عمل استضافة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، وتنسيقاً للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

تدريبات مشتركة بين قوات المظلات المصرية والبيلاروسية "حماة الصداقة 4"

تواصل قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة.

الشرطة الإسبانية تخلي شاطئ شهير بعد العثور على عبوة ناسفة

قالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني، إن الشرطة أخلت شاطئا في برشلونة اليوم الأحد بعدما عثرت على عبوة ناسفة في المياه.

إسرائيل تكثف الدوريات على حدود لبنان بعد سقوط الطائرتين في بيروت

كثّف الجيش الإسرائيلي، الأحد، من حركة دورياته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.