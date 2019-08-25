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مبيعات الألعاب الإلكترونية ستتجاوز 152 مليار دولار بنهاية 2019

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:46 م
مبيعات الألعاب الإلكترونية ستتجاوز 152 مليار دولار بنهاية 2019
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توقع تقرير اقتصادي وصول قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر خلال العام الحالي إلى 152 مليار دولار منها 68.5 مليار أي بنسبة 45% من إجمالي السوق ستأتي من مبيعات ألعاب الأجهزة المحمولة.

 وأدى هذا النمو القوي في المبيعات بنسبة 10.2% سنويا إلى انتعاش الاستثمار وصفقات الاستحواذ في هذا القطاع حيث يريد كل طرف الحصول على نصيب من الكعكة. في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات في هذه السوق خلال عام ونصف العام إلى 9.6 مليار دولار وإذا استمر نمو الاستثمار بهذه الوتيرة فإن قيمة الاستثمارات خلال العامين الماضي والحالي ستزيد عن إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثماني السابقة مجتمعة.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الألعاب تمثل حوالي 33% من إجمالي التطبيقات التي يتم تنزيلها على الأجهزة المحمولة و 74% من إنفاق المستخدمين على تطبيقات هذه الأجهزة. ووفقا للتقديرات فإن حوالي 2.4 مليار شخص سيكونون قد مارسوا ألعاب الكمبيوتر عبر الأجهزة المفتوحة خلال العام الحالي في مختلف أنحاء العالم بما يعادل حوالي ثلث سكان العالم. كما أن 50% من مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة يمارسون الألعاب وهو ما يجعل هذه الفئة من التطبيقات في نفس شعبية تطبيقات الموسيقى مثل "سبوتفاي" و "آبل ميوزيك" في المركز الثاني بعد تطبيقات التواصل الاجتماعي من حيث حجم الوقت المخصص لها. وفي أمريكا أصبح الوقت الذي يتم تخصيصه للأجهزة المحمولة يزيد عن الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون حيث يقضي المستخدمون وقتا مع أجهزة المحمول يزيد بمقدار 8 دقائق يوميا مقارنة بوقت التلفزيون. ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى أكثر من 30 دقيقة يوميا في 2021.
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