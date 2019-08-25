ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مخصصات المصارف السعودية ترتفع 6.2% بنهاية النصف الأول

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:41 م
مخصصات المصارف السعودية ترتفع 6.2% بنهاية النصف الأول
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ارتفعت المخصصات المتراكمة لدى المصارف السعودية بنسبة 6.2 في المائة، إلى 40.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2019، مقارنة بـ 38.4 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي 2018.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف، تراجعا في نسبة تغطية المخصصات للقروض غير العاملة (المتعثرة أو المشكوك تحصيلها) إلى 160 في المائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 192 في المائة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. 
وبلغت القروض غير العاملة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 25.5 مليار ريال.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
15:00
2
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
-
x
16:30
-
بيراميدز - مصر