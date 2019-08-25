8.2 مليار ريال قيمة الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين

بلغت قيمة الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019 نحو 8.24 مليار ريال مقارنة بـ 7.47 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، لتسجل نموا بلغ نحو 10.4 في المائة أو ما يعادل 776.1 مليون ريال.





ويعرف إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بأنها الإيرادات أو الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنها تمثل ما يدفعه "المؤمن لهم" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها.





وبحسب تحليل لوحدة التقارير الإقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، فقد سيطرت 3 شركات تأمين على نحو 60.4 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة، وهي كل من بوبا العربية والتعاونية وتكافل الراجحي.





فيما بلغت إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 نحو 18.86 مليار ريال وبنمو بلغ 11.4 في المائة، حيث كانت تبلغ خلال الفترة المماثلة نحو 16.94 مليار ريال، لتبلغ الزيادة نحو 1.92 مليار ريال.









وحققت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 نحو 289.5 مليون ريال مقارنة بنحو 452.7 مليون ريال صافي ربح للفترة المماثلة، متراجعة بنحو 36 في المائة.





فيما بلغ صافي الربح خلال النصف الاول 2019 نحو 517.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 624 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2018، حيث تراجع صافي الربح بنحو 17.1 في المائة.