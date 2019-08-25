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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمتوسط فائدة 16.4 %

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:37 م
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمتوسط فائدة 16.4 %
البنك المركزي المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750 .18 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 443 .16%، فيما بلغ أعلى عائد 482 .16%، وسجل أقل عائد 252 .16%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750 .9 مليار جنيه بمتوسط عائد 378 .16%، في حين سجل أعلى عائد 43 .16%، وأقل عائد 199.16%.
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