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تفاصيل عرض برشلونة "الكبير" لضم نيمار.. نجم البرسا ضمن الصفقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:36 م
تفاصيل عرض برشلونة الكبير لضم نيمار.. نجم البرسا ضمن الصفقة
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن عرض برشلونة الأخير للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صحيفة  "لو باريزيان" الفرنسية أن عرض برشلونة هو ضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم بحالتين  إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العرض أيضًا يشمل استعارة اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى إعارة لاعبه عثمان ديمبلي لصفوف النادي الفرنسي.
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