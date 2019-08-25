"أعلام وأقلام".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على ، كتاب بعنوان "أعلام وأقلام" للدكتور محمود محمد خلف، فهناك كثير من العلماء المغمورين لم يحظوا بالشهرة الكاملة رغم انهم قدموا للعالم الاسلامى خدمات جليلة فى مجال تخصصاتهم.

لذا جاءت فكرة الكتاب الذى كان فى الأصل مجموعة من المقالات الأدبية نشر كثير منها على صفحات الجرائد والمجلات المصرية والعربية وهى لمجموعة من العلماء الأعلام قليلهم من المشهورين وكثيرهم من المغمورين. جمعها المؤلف من كتب التاريخ والأدب ليقف على أخبارهم ونتعلم من كفاحهم. حيث يهدف فى كتابه إلى الوقوف على ثمار العلماء ونتاج أفكارهم.

ويقسم المؤلف الكتاب إلى قسمين خصص القسم الأول للحديث عن العلماء القدامى، والقسم الثانى عن الأدباء والشعراء المحدثين من أبناء القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين /الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.