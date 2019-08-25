عاجل.. تعليق ناري من النجوم بعد قرار إلغاء الهبوط

علق محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، على حكم اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة ( بتروجت والداخلية والنجوم ) بموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.





وقال الطويلة: "الحكم الصادر اليوم، نهائي غير قابل للطعن عليه، لقد أرسلنا الشكوى ثلاث مرات إلى اتحاد الكرة ورفض النظر فيها، وكذلك لجنة التظلمات في الجبلاية، الوضع الأن أصبح واقعا ويجب على مجلس الجبلاية تنفيذ الحكم".