ماذا بعد قرار "إلغاء الهبوط".. كيف سيكون شكل الدوري المصري في الموسم الجديد 2019-2020 ؟

أصدرت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي قرار ينص على عدم هبوط أندية "الداخلية وبتروجيت والنجوم" وإستمرارهم في بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2019-2020، وذلك بحسب ما أكده أكثر من مصدر مسؤول في هذه الأندية الثلاثة، وعلى رأسهم عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية.

وأوضح "عثمان" بأن مندوبين عن الأندية الثلاثة سوف يتوجهون في الساعات المقبلة إلى إتحاد الكرة من أجل تعديل جدول الدوري للموسم الجديد بعد حكم مركز التسوية والتحكيم، مشدددًا على كون الحكم نهائي ولا رجعة فيه.





وبعد هذا القرار، أصبحت اللجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة في الوقت الحالي في أزمة ومأزق حقيقي، فكيف سيكون شكل الدوري المصري في الموسم الجديد؟ وهل بإمكان لجنة المسابقات تنظيم بطولة الدوري في الموسم المقبل بوجود 21 فريق بعدما تم إلغاء هبوط الأندية الثلاثة "بتروجيت والداخلية والنجوم".





حتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات من قبل اللجنة التي تدير إتحاد الكرة في الوقت الحالي، ولكن من المؤكد بأن الساعات المقبلة سوف تشهد إثارة كبيرة فيما يتعلق بشكل وطريقة إقامة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسم 2019 -2020.