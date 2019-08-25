" سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية " تتصدر الأسهم بالبورصة الأكثر إنخفاضاً بنسبة 7.9%





تصدر سهم، " سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية " قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً ، فى ختام تداولات اليوم " الأحد" أولي جلسات الأسبوع، بنسبة 7.9% محققاً 3جنيه، تلاه سهم " الاهرام للطباعة و التغليف"بنسبة 7.9% مغلقاً 7.1جنيه، ثم " دلتا للانشاء والتعمير " بنسبة 7.6% محققاً 5 جنيه.





وجاء سهم " الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية " بنسبة 7.4% محققاً 19.4 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " بنك الكويت الوطنى – مصر " بنسبة 4.9% مغلقاً 40.8 جنيه.



