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رئيس بلدية الليث يكشف أسباب إلغاء الماراثون النسائي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:16 م
رئيس بلدية الليث يكشف أسباب إلغاء الماراثون النسائي
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الفجر السعودي
 
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كشف رئيس بلدية الليث عبدالعزيز المالكي، عن أسباب إلغاء الماراثون النسائي الذي كان من المقرر إقامته في المحافظة.

وأكد "المالكي" في تصريحات له، أن الإلغاء جاء بسبب معارضة بعض الأهالي لهذه الفكرة، وبالتالي اتخذت البلدية قرار الإلغاء حاليًا، فيما لم يتم تحديد موعد آخر له حتى الآن.

وأعلنت بلدية الليث في فبراير الماضي، عن إقامة ماراثون نسائي للمرة الأولى في المحافظة، على أن ينطلق يوم 6/6/1440هـ ضمن الفعاليات الرياضية بمهرجان الربيع، لكنه لم ينطلق.

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