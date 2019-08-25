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سوق الأسهم يغلق منخفضاً وتراجع في 176 شركة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:17 م
سوق الأسهم يغلق منخفضاً وتراجع في 176 شركة
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 203.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميدغلف للتأمين، سيسكو، أليانز إس إف، الراجحي ريت، والمراكز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بدجت السعودية، باتك، الإعادة السعودية، مسك، وينساب فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و6.77%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، زين السعودية، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3743 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.
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