خبير علاقات دولية: مصر الوحيدة التي التزمت بمنع الهجرة غير الشرعية لأوروبا

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قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن قمة مجموعة السبع ستناقش ثلاثة موضوعات رئيسية وهي ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، موضحًا أن مصر تتقاطع مع أهداف ونتائج هذه القمة بشكل كامل.



وشدد "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، على أن مصر أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، ومحور استقرار المنطقة، والدول الأوروبية وخاصة دول السبع دائمًا ما ترفع شعار أن استقرار مصر هو استثمار في الاستقرار، وتنظر للقيادة المصرية بأنها حافظت على استقرار مصر دون الانزلاق للفوضى التي انزلقت إليها كثير من دول المنطقة.



وتابع، أن الدول السبع لها شراكة سياسية كاملة مع مصر خصوصا أن مصر أثبتت أن ما تقوله في العلن تفعله في السر، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي التزمت بمنع الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مؤكدًا أنه منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن مصر لم تسجل حالة واحدة للهجرة غير الشرعية لأوروبا.



ونوه، إلى أنه هناك إشادة دولية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وما حققه خلال السنوات القليلة الماضية، وثمار هذه الاصلاحات بدأت تظهر في تحويلات المصريين وتراجع معدلات التضخم والبطالة.

