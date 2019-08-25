الرياضة تدعم اتحاد الطائرة بـ 2 مليون جنيه استعدادا لبطولة العالم للناشئات





وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمبلغ 2 مليون جنيه للإنفاق على الأمور اللوجستية والتنظيمية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 عاما والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 2 حتى 14 سبتمبر المقبل.





ومن المقرر أن يشارك في مونديال العالم للكرة الطائرة للناشئات 20 منتخباً من مختلف دول العالم يتمثلون في "مصر، اليابان، الصين، تايلاند، كوريا، الكاميرون، الكونغو، روسيا، إيطاليا، تركيا، بلغاريا، رومانيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بيرو، البرازيل، أمريكا، كندا، بورتوريكو، المكسيك".

وأكد وزير الشباب والرياضة على التنسيق والمتابعة الدورية مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة واللجنة المنظمة لمونديال الطائرة للناشئات للاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتنظيم واستضافة البطولة، استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية الكبرى.





ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الحرص على الاستعداد التام على صعيد المستوى الفني للاعبات المنتخب المصري للكرة الطائرة استعدادا للبطولة؛ لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز في مراحل البطولة المختلفة في إطار مواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في شتى البطولات خلال الآونة الراهنة.



