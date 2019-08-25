مازن مرزوق يرد على ترشيحه لرئاسة لجنة المسابقات بالجبلاية

نفى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم تواصل مسئولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى خلال الفترة الماضية حول عودته من جديد لرئاسة اللجنة خلفاً لعامر حسين.

وقال مرزوق فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "لم يتواصل معى أحد حتى الان ولم أتحدث فى ذلك الأمر مع أى مسؤول وعندما يتحدث معى أحد وقتها سأرى الظروف وسأفكر فى الأمر لكنى حتى الأن أؤكد لم يتواصل معى أى أحد من المسؤولين".

ويذكر أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس عن إعادة تشكيل اللجان وسيتم الإعلان عن التشكيل الجديد الأسبوع المقبل.