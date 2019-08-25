وزارة الرياضة تدعم اتحادي التايكوندو والبريدج بمبلغ 750 ألف جنيه





وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحاد المصري للتايكوندو بمبلغ 400 ألف جنيه للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 11 أغسطس 2019 والتي أقيمت في طشقند بأوزبكستان.





كما وافق صبحي على دعم الاتحاد المصري للبريدج بمبلغ 337 ألف جنيه وذلك لمشاركة الاتحاد في بطولة العالم للفرق (رجال – سيدات – رواد – مختلط) والتي ستقام في مدينة ووهان بالصين خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر 2019.





يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الاتحادات الرياضية المختلفة من أجل المشاركة في البطولات المختلفة.



