ضبط 13 قضية جنائية خلال حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 100 كرسي – 3 تابلوه خشب- ميزان – 5 اوتاد وسلاسل حديديه –عربة يد وبلغ الإجمالي 110 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 خيال وجمال – قضية تسول – 9 حالة إشتباه – مضايقه سائحين، وبلغ الإجمالي 13 مخالفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.







